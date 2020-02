Nausėda: Żyliśmy w królestwie krzywych zwierciadeł, jeżeli chodzi o środowisko

vdu

„Niektóre przestępstwa były popełniane latami i dziesięcioleciami, a my żyliśmy w królestwie krzywych zwierciadeł. Mówiliśmy, że wszystko wygląda na zewnątrz dobrze. Tak, gdzieś brzydko pachnie, gdzieś są niezadowoleni ludzie. Dziś wszystko to staje się upublicznione i to pierwszy krok ku rozwiązaniu problemów ekologicznych” – twierdzi zwierzchnik kraju.

Wyraził on nadzieję, ze do rozwiązania problemów władzę zmusi społeczeństwo.

Ostatnio wiele krytyki doczekał się Departament Ochrony Środowiska po ujawnieniu, że spółka „Grigeo Klaipėda” niejeden rok zanieczyszczała Zalew Kuroński. Także ostatnio wynikł skandal z powodu polowania, w którym uczestniczyli wpływowi politycy i biznesmeni, kiedy upolowana została samica żubra. W tej sprawie również zostało wszczęte śledztwo.

Dwóm specjalistom Departamentu Ochrony Środowiska postawiono zarzuty w sprawie pożaru w olickiej spółce recyclingu opon „Ekologistika”.

Wczoraj minister środowiska nawołał do poddania się do dymisji dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska.