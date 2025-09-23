Nausėda zdalnie spotka się z kandydatami na ministrów kultury i energetyki

W poniedziałek głowa państwa zdalnie spotkał się już z Kastyčiusem Žuromskasem, kandydatem na ministra środowiska.

Kontekst polityczny: wymiana resortów i finał rozmów koalicyjnych

Ugrupowania rządzące dążą, by w czwartek Sejm zatwierdził program rządu oraz by 14 ministrów i desygnowana premier Inga Ruginienė złożyli przysięgę.

Trzech nowych kandydatów na ministrów przedstawiono po tym, jak Socjaldemokraci i ugrupowanie „Świt nad Niemnem” („Nemuno aušros”) uzgodniły wymianę resortów, co ma zakończyć kryzys wokół formowania nowego gabinetu. W wyniku porozumienia Ministerstwo Energetyki przypadło Socjaldemokratom, a Ministerstwo Kultury – „Świtowi nad Niemnem”.

Wcześniej prezydent Nausėda powołał na stanowisko minister kultury socjaldemokratkę Vaidę Aleknavičienė. Po zmianie podziału odpowiedzialności koalicyjny partner przekazał jednak resort kultury „Świtowi nad Niemnem”, który na szefostwo w tym resorcie zaproponował Ignotasa Adomavičiusa.

Kim są kandydaci

Kandydat „Świtu nad Niemnem” na ministra kultury Ignotas Adomavičius (42 lata) jest doradcą wiceprzewodniczącego Sejmu Raimondasa Šukysa. Ukończył Narodową Szkołę Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa i śpiewa w chórze kościelnym. Pracował w różnych firmach; przez pięć lat przed wyborami do Sejmu był dyrektorem ds. handlowych w spółce „Bravopasta”, wcześniej przez ok. siedem lat zajmował się produkcją mrożonej żywności.

Žygimantas Vaičiūnas kieruje Ministerstwem Energetyki od początku obecnej kadencji w rządzie Gintautasa Paluckasa, który podał się do dymisji; obecnie pełni funkcję p.o. ministra.