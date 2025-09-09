Nausėda zatwierdzi rząd bez dwóch ministrów

– Prezydent nie spotkał się z przedstawionymi kandydatami i zrobi to tak, jak w przypadku każdego kandydata na ministra. Przed podjęciem decyzji nie tylko porozmawia z nimi, ale zwróci się do właściwych służb o informacje dotyczące ich przeszłości – oświadczył F. Jansonas.

Dodał, że zgłoszenie dwóch nowych kandydatur w ostatnim dniu konstytucyjnego terminu nie daje możliwości podpisania nominacji dla rządu w pełnym składzie.

Prezydent wcześniej publicznie deklarował, że nie widzi P. Poderskisa na stanowisku ministra środowiska; stanowisko to powtórzył we wtorek w Sejmie po spotkaniu z prezydium parlamentu. Sam Poderskis, który poprzednio mówił, że nie widzi siebie w roli ministra, obecnie zapewnia, że jest gotów podjąć pracę.

Komplet kandydatów – z nazwiskami P. Poderskisa i M. Jablonskisa – przekazała prezydentowi desygnowana premier Inga Ruginienė. Resorty środowiska i energetyki należą do partnera koalicyjnego „Świt nad Niemnem” (lit. „Nemuno aušra”) zgodnie z umową koalicyjną.

Po wyborach do Sejmu prezydent zapowiedział, że nie będzie zatwierdzał ministrów wywodzących się z partii; od tego czasu „Świt nad Niemnem” miało trudności ze wskazaniem kandydatów na oba stanowiska.