Nausėda: Zachód nie może ulec groźbom Rosji o możliwym wybuchu III wojny światowej

W poniedziałek szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow ocenił, że ryzyko wybuchu konfliktu nuklearnego obecnie jest realne i nie można go lekceważyć.

Litewski przywódca podkreślił, że Zachód nie może „grać w grę, którą chce nam narzucić Rosja”. „Po takich wypowiedziach (Moskwy) musimy jeszcze bardziej wzmocnić nasze wsparcie dla Ukrainy, jasno wyrażając nasze zdanie na temat takich rosyjskich zagrożeń” – zaznaczył.

Prezydent Nausėda i dowódca litewskich sił zbrojnych generał Valdemaras Rupšys odwiedzili we wtorek niszczyciel USS Gravely, który z Norwegii przypłynął do Kłajpedy. Przybycie amerykańskiego okrętu „jest dowodem przywództwa i determinacji USA w zapewnieniu bezpieczeństwa” – powiedział litewski prezydent. Akcentował, że „w krajach bałtyckich, jak nigdzie indziej odczuwamy zagrożenie nie tylko dla naszych krajów, ale także dla całego wolnego świata”.

W ocenie Nausėdy, Morze Bałtyckie to ważny obszar i dlatego kluczowe jest zapewnienie niezakłóconej swobody przemieszczania się po tym akwenie, przy jednoczesnym utrzymaniu dominacji wojskowej aliantów w tym regionie.

„Oczekujemy amerykańskiego przywództwa i długoterminowych rozwiązań, w tym w krajach bałtyckich, poprzez stałą obecność sił zbrojnych we wszystkich obszarach. Wzmocnienie bezpieczeństwa militarnego na morzu jest równie ważne jak na lądzie czy w powietrzu. Na Morzu Bałtyckim flota sojusznicza musi nie tylko odstraszać, ale także być zdolna do obrony państw mających tu swoje wybrzeża. Dotyczy to również Szwecji i Finlandii, jeśli przystąpią one do NATO” – powiedział prezydent.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

