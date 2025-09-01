Znad Wilii
Nausėda z dwudniową wizytą w Finlandii

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda uda się w poniedziałek z dwudniową wizytą do Finlandii. Pierwszym punktem programu będzie Tampere, gdzie wraz z prezydentem Finlandii Alexanderem Stubbem obejrzy mecz mistrzostw Europy w koszykówce z udziałem reprezentacji obu krajów.

zw.lt/BNS
fot. BNS/Lukas Balandis

W trakcie rozmów dwustronnych Nausėda i Stubb omówią relacje litewsko-fińskie, sytuację bezpieczeństwa w regionie, konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz dalsze formy wsparcia dla Kijowa. Litewski przywódca spotka się także z premierem Finlandii Petterim Orpo.

Plan wizyty przewiduje ponadto udział prezydenta w Litewsko-Fińskim Forum Przemysłu Obronnego, poświęconym współpracy w obszarze wysokich technologii.

Równolegle realizowany będzie odrębny program Pierwszej Damy. Diana Nausėdienė spotka się z małżonką prezydenta Finlandii Suzanne Innes-Stubb, a następnie odwiedzi klasę litewską w szkole Ruusutorppa.

