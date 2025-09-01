Nausėda z dwudniową wizytą w Finlandii

W trakcie rozmów dwustronnych Nausėda i Stubb omówią relacje litewsko-fińskie, sytuację bezpieczeństwa w regionie, konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz dalsze formy wsparcia dla Kijowa. Litewski przywódca spotka się także z premierem Finlandii Petterim Orpo.

Plan wizyty przewiduje ponadto udział prezydenta w Litewsko-Fińskim Forum Przemysłu Obronnego, poświęconym współpracy w obszarze wysokich technologii.

Równolegle realizowany będzie odrębny program Pierwszej Damy. Diana Nausėdienė spotka się z małżonką prezydenta Finlandii Suzanne Innes-Stubb, a następnie odwiedzi klasę litewską w szkole Ruusutorppa.