Nausėda wetuje łagodzenie kar za nadużycie władzy przez polityków i urzędników

Pałac Prezydencki przypomniał, że konstytucyjnym obowiązkiem państwa jest podejmowanie wszelkich możliwych działań, aby zapobiegać korupcji i nadużyciom władzy w służbie publicznej. Prezydent, wetując przyjęte przez Sejm poprawki, nie przedstawił alternatywnych propozycji – zaproponował pozostawienie w mocy obecnego brzmienia art. 228 BK.

Argumenty prezydenta

Administracja prezydencka wskazała, że Sejm przyjął poprawki bez oceny potencjalnych skutków dla systemu politycznego i zaufania obywateli do instytucji. Nie przeanalizowano m.in., czy złagodzenie odpowiedzialności nie doprowadzi do zbyt łagodnych wyroków, nieuzasadnionego zwalniania z odpowiedzialności karnej, skrócenia terminów przedawnienia i zatarcia skazania, ani jaki wpływ zmiany będą miały na wizerunek międzynarodowy Litwy. Nie oszacowano też konsekwencji dla toczących się postępowań dotyczących możliwego niewłaściwego wydatkowania środków przez radnych samorządów.

Szczególne zastrzeżenia budzi zmiana kategorii czynu z ciężkiego na średnio ciężki – jak podkreśla prezydent, ograniczyłoby to możliwości państwa w stosowaniu skutecznych narzędzi wykrywczych, m.in. prowadzenia czynności operacyjnych (kriminalinės žvalgybos) wobec osób podejrzanych o nadużycie.

Co zmienia przyjęta przez Sejm nowelizacja

Sejm 23 września uchwalił poprawki, które skracają maksymalne kary za nadużycie stanowiska i w konsekwencji zmieniają kwalifikację czynu:

za nadużycie (przekroczenie uprawnień) skutkujące dużą szkodą dla państwa, UE, organizacji międzynarodowej, osoby prawnej lub fizycznej – grzywna, areszt lub pozbawienie wolności do 4 lat (dotąd do 5 lat);

za nadużycie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub innej osobistej (jeśli nie występują znamiona łapownictwa) – grzywna lub pozbawienie wolności do 6 lat (dotąd do 7 lat).

Obecnie obowiązujące przepisy mówią o „dużej szkodzie” bez rozróżnienia na majątkową i niemajątkową.

Zastrzeżenia STT i kontekst polityczny

Specjalna Służba Śledcza (STT) ostrzegła, że po wejściu w życie poprawek w sprawach nadużyć nie będzie można prowadzić czynności operacyjnych, przedawnienie skróci się o trzy lata, łatwiej będzie stosować zwolnienie z odpowiedzialności karnej, a w niektórych przypadkach wyraźnie skróci się okres, w którym osoba nie spełnia kryterium „nienagannej reputacji”.

STT informuje, że prowadzi postępowania przygotowawcze w 36 samorządach dotyczące możliwego niewłaściwego wykorzystania środków przeznaczonych na działalność polityków: zarzuty usłyszało 30 osób, 12 spraw toczy się przed sądami, a ponad 20 polityków zostało już skazanych.

O weto prosili opozycyjni posłowie z frakcji Związeku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów oraz Związku Demokratów „W imię Litwy”, wskazując, że przyjęte zmiany naruszają zasadę państwa prawa, szkodzą interesowi publicznemu i zostały uchwalone także głosami pięciu parlamentarzystów występujących w tzw. sprawach „paragonowych”.