Nausėda: we wrześniu wszyscy uczniowie muszą wrócić do szkoły

„W pełni zgadzam się i rozumiem potrzebę jak najszybszego powrotu uczniów do szkoły z powodu braku kontaktów społecznych, pogarszających się umiejętności komunikacyjnych, a nawet samego procesu uczenia się” – powiedział w czwartek prezydent Litwy w wywiadzie dla telewizji Šiauliai.

„To jest złe i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby od nowego roku szkolnego nie było już wymówek, wyjątków: wszyscy uczniowie – od pierwszej do ostatniej klasy – musieli wracać do szkół i uczyć się” – dodał.

Ze względu na pandemię COVID-19 i ograniczenia kwarantanny, proces edukacyjny na Litwie został zakłócony od wiosny ubiegłego roku. Obecnie wszyscy uczniowie mogą wracać na zajęcia, część z nich musi systematycznie się sprawdzać na obecność wirusa, ale zgodnie z decyzją samorządów, większość uczniów klas 5–11 pozostaje w domu do wakacji letnich.