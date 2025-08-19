Nausėda: Ukraina potrzebuje jasnego sygnału ws. członkostwa w UE

O takiej potrzebie mówił we wtorek podczas zdalnego posiedzenia Rady Europejskiej, na którym omówiono wyniki spotkań prezydentów USA i Ukrainy oraz przywódców państw członkowskich UE i instytucji unijnych.

„To byłby sygnał, którego Ukraina bardzo potrzebuje. Musimy włączyć Ukrainę w proces negocjacyjny, wyznaczając konkretną datę członkostwa w UE – rok 2030” – cytuje słowa głowy państwa litewskiego, komunikat Kancelarii Prezydenta.

Jak przypomina agencja BNS, proces akcesji Ukrainy został de facto zamrożony przez Węgry. Premier tego kraju Viktor Orbán twierdził, że członkostwo Ukrainy mogłoby doprowadzić do rozpadu wspólnoty 27 państw.

Według Kancelarii Prezydenta, Nausėda w swoim wystąpieniu podkreślił również znaczenie gwarancji bezpieczeństwa.

Zdaniem prezydenta, wsparcie USA dla Europy poprzez rozmieszczenie sił pokojowych na Ukrainie zawsze było warunkiem kluczowym, a po poniedziałkowym spotkaniu w Waszyngtonie „staje się jasne, że taka możliwość jest realna”.

Prezydent zaznaczył, że Litwa jest gotowa dołączyć do wspólnych wysiłków tzw. „Koalicji chętnych”, zapewniając wsparcie militarne. W tym roku Litwa przeszkoli również 5 tysięcy ukraińskich żołnierzy.

Według Kancelarii Prezydenta, litewski przywódca podtrzymuje stanowisko, że presja na Moskwę musi być kontynuowana i Unia Europejska powinna jak najszybciej przyjąć 19. pakiet sankcji wobec Rosji.