Nausėda spotkał się z rządem: Mamy podobną wizję państwa dobrobytu

Skvernelis poinformował, że rząd zamierza przedstawić projekt przyszłorocznego budżetu w połowie października.

Wcześniej Gitanas Nausėda proponował pozyskanie dodatkowych 100 mln na cele socjalne poprzez między innymi zwiększanie podatków od działalności indywidualnej czy zmniejszenie ulg na paliwo dla rolników.

„Nasza wizja państwa dobrobytu jest dość jasna, może różnią się niektóre elementy taktyki, ale zarówno ja, jak i premier zgadzamy się, że trzeba zwrócić uwagę na najbiedniejsze grupy społeczeństwa, to jest naszych seniorów, emerytów, osoby niepełnosprawne, ludzi, którzy wychowują dzieci” – powiedział po spotkaniu prezydent Nausėda.

Przywódca państwa potwierdził, że będzie proponował stopniowe zwiększanie współczynnika indeksacji emerytur, aby tempo wzrostu emerytur przekraczało tempo wzrostu wynagrodzeń.

Oceniając spotkanie Nausėda wyraził radość, że w państwie tworzy się nowa kultura polityczna, w której jest miejsce na omówienie prac.

„Obecny rząd ma jeszcze do wykonania prace przed przyszłorocznymi wyborami do Sejmu, dzięki którym będzie próbował zbliżyć się do oczekiwań, które obecnie w społeczeństwie są naprawdę duże” – skomentował prezydent. Jak dodał, wierzy on, że przyszły rok będzie dla rządu i Sejmu pracowity.