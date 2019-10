Nausėda: Sejm nie może normalnie pracować, ale przedterminowe wybory nie są możliwe

vdu

„Dzisiaj osiągnięcie takiej większości (potrzebnej do rozpisania przedterminowych wyborów) można próbować namawiać i chyba naprawdę nie odmówiłbym zrobienia tego, widząc, że Sejm dzisiaj nie może normalnie pracować, ale mimo to, nawet ci, którzy to proponują, przedstawiciele opozycji, Ruch Liberałów, sami przyznają, że dziś taka alternatywa jest bardzo mało realna” – w wywiadzie dla rozgłośni Žinių radijas powiedział głowa państwa.

Liberałowie Eugenijus Gentvilas i Viktorija Čmilytė-Nielsen w ubiegłym tygodniu ponownie zarejestrowali przygotowany latem projekt dotyczący wyborów przedterminowych, poparł go także przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis.

Projekt ma zostać przedstawiony Sejmowi 7 listopada. Projekt zakłada, że przedterminowe wybory parlamentarne odbyłyby się 19 stycznia 2020 roku.