Nausėda: Ruginienė ma szansę skutecznie kierować rządem

– „Tak, oczywiście, w niektórych szczegółach możemy opierać się wyłącznie na jej odpowiedziach, ponieważ nie można ich zweryfikować, ale mam nadzieję, że jest to cały zestaw informacji, który dziś posiadamy. Po ich ocenie możemy oczekiwać, że pani Ruginienė skutecznie będzie działać jako premier” – powiedział Nausėda w czwartek w programie LRT „Dienos tema”.

Jak dodał, w biografii kandydatki znajdują się elementy wymagające „większej uwagi”, co spowodowało, że pierwsze spotkanie z nią trwało aż dwie godziny – „nietypowo długo” jak na tego typu rozmowy.

W przestrzeni publicznej Inga Ruginienė spotkała się z pytaniami dotyczącymi krewnych w Rosji i wizyt w tym kraju, działalności gospodarczej jej męża, a także ukończenia w ciągu roku studiów z zakresu leśnictwa.

Prezydent zgłosił jej kandydaturę Sejmowi w czwartek, po dwóch spotkaniach z pretendentką. Nowy premier ma zostać powołany po rezygnacji Gintautasa Paluckasa, który odszedł w obliczu rosnącej liczby pytań dotyczących jego działalności biznesowej i przeszłości.