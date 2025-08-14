Znad Wilii
  • Litwa
  • 14 sierpnia, 2025 17:30

Nausėda: Ruginienė ma szansę skutecznie kierować rządem

Prezydent Gitanas Nausėda oświadczył, że obecnie posiadane informacje na temat kandydatki Partii Socjaldemokratycznej na stanowisko premiera, Ingi Ruginienė, pozwalają mieć nadzieję na jej skuteczne pełnienie tej funkcji.

zw.lt/BNS
Nausėda: Ruginienė ma szansę skutecznie kierować rządem

fot. Paulius Peleckis/BNS

– „Tak, oczywiście, w niektórych szczegółach możemy opierać się wyłącznie na jej odpowiedziach, ponieważ nie można ich zweryfikować, ale mam nadzieję, że jest to cały zestaw informacji, który dziś posiadamy. Po ich ocenie możemy oczekiwać, że pani Ruginienė skutecznie będzie działać jako premier” – powiedział Nausėda w czwartek w programie LRT „Dienos tema”.

Jak dodał, w biografii kandydatki znajdują się elementy wymagające „większej uwagi”, co spowodowało, że pierwsze spotkanie z nią trwało aż dwie godziny – „nietypowo długo” jak na tego typu rozmowy.

W przestrzeni publicznej Inga Ruginienė spotkała się z pytaniami dotyczącymi krewnych w Rosji i wizyt w tym kraju, działalności gospodarczej jej męża, a także ukończenia w ciągu roku studiów z zakresu leśnictwa.

Prezydent zgłosił jej kandydaturę Sejmowi w czwartek, po dwóch spotkaniach z pretendentką. Nowy premier ma zostać powołany po rezygnacji Gintautasa Paluckasa, który odszedł w obliczu rosnącej liczby pytań dotyczących jego działalności biznesowej i przeszłości.

PODCASTY I GALERIE