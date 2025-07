Nausėda: rezygnacja Paluckasa była jedyną słuszną decyzją

– „Dałem mu czas, by przemyślał sytuację – przede wszystkim jako człowiek, by ocenił wszystkie okoliczności. Uważam, że podjął jedyną słuszną decyzję, skorzystał z tej okazji i ja tę decyzję witam” – powiedział Nausėda dziennikarzom w Miednikach.

Paluckas poinformował prezydenta rano

Głowa państwa przekazała, że o rezygnacji została poinformowana telefonicznie w czwartek rano.

Paluckas sprawował urząd premiera od grudnia ubiegłego roku.

Rozpoczynają się konsultacje w sprawie nowej koalicji

Na podstawie Konstytucji dymisja premiera oznacza również dymisję całego rządu. Ponieważ w umowie koalicyjnej nazwisko Paluckasa widniało jako szefa rządu, konieczne będzie wynegocjowanie nowej umowy.

Prezydent zaznaczył jednak, że fundament pozostaje niezmienny – Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), która wygrała wybory parlamentarne i ma większość w Sejmie, pozostanie główną siłą formującą nowy rząd.

Kto będzie nowym premierem?

Nausėda przyznał, że jest za wcześnie, by mówić o nazwiskach kandydatów na nowego szefa rządu.

– „Chcemy w alfabecie, mówiąc literę A, od razu przejść do Z. Jest wiele liter pomiędzy. (…) Dziś faktem jest to, że to odpowiedni moment, by zacząć o tym mówić. Jest więcej niż jeden kandydat, który mógłby w pełni podołać obowiązkom premiera” – zaznaczył.