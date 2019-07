Nausėda przybył do Warszawy

vdu

Litewską parę prezydencką przywitał prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Program wizyty Nausėdy przewiduje zarówno rozmowy „w cztery oczy”, jak i rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydentów. Przywódcy rozmawiać będą na tematy dotyczące relacji dwustronnych, kwestii bezpieczeństwa, relacji transatlantyckich, współpracy na szczeblu regionalnym – zwłaszcza w ramach państw wschodniej flanki NATO i Inicjatywy Trójmorza – oraz unijnym w zakresie polityki wschodniej i europejskiej, przede wszystkim w kontekście ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, formowania się nowej Komisji Europejskiej oraz brexitu. Rozmowy będą także dotyczyć wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, takich jak Via Carpatia i Rail Baltica, oraz projektów energetycznych.

,,Doceniamy wybór Warszawy, jako celu pierwszej oficjalnej wizyty zagranicznej Prezydenta Gitanasa Nausėdy. Jest to dla nas wyraźny sygnał, że Litwa, jako najbliższy sąsiad Polski, z którym od lat mamy dobre relacje, pragnie je jeszcze bardziej zintensyfikować. To także wyraz rosnącej wzajemnej roli naszych państw w regionie Europy Środkowej. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał potrzebę silnych więzi regionalnych, które prowadzą do lepszej polityki euroatlantyckiej” – mówił wcześniej Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Podczas rozmów nie zabraknie także tematów, które wymagają większego zaangażowania na poziomie politycznym, takich jak kwestia praw mniejszości narodowych. ,,Ważne jest, by status Polaków – obywateli Litwy – był w pełni widoczny i doceniony w polityce państwa litewskiego. Fakt, że w najbliższym czasie we władzach litewskich, w tym w administracji nowego Prezydenta, ma szansę zasiadać kilku naszych rodaków, jest tu znaczącym faktem. To ważne z perspektywy dalszego pogłębiania wzajemnych relacji” – dodał minister Szczerski.