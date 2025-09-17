Nausėda: prace na poligonie w Rudnikach postępują szybciej niż planowano

„Chcę podkreślić, jak szybko rosną mury poligonu w Rudnikach. Prace postępują zgodnie z planem, a w rzeczywistości można powiedzieć, że wyprzedzamy harmonogram o kilka miesięcy” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda. „Do końca 2027 roku wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej mają być gotowe, a niektóre elementy infrastruktury szkoleniowej mogą być ukończone nieco później, w 2028 roku” – dodał.

Według niego, przy budowie infrastruktury w Rudnikach istnieje jasny plan oraz wyraźne wymagania ze strony Niemiec, których żołnierze będą tam stacjonować i szkolić się.

„Trzeba przyznać, że firmy budowlane wkładają maksymalny wysiłek, zdając sobie sprawę z wagi tego projektu” – powiedział prezydent.

Prezydent odwiedził we wtorek strzelnicę w poligonie, która, jak zauważył, jest prawie ukończona.

„Obok powstanie strzelnica dla czołgów, a jednocześnie poligon będzie wyjątkowy, ponieważ będzie można jednocześnie prowadzić ćwiczenia strzeleckie i manewrowe, nie przeszkadzając sobie nawzajem” – dodał prezydent.

„Uważam, że zrobiliśmy naprawdę duży krok naprzód. Wypełniamy nasze zobowiązania wobec sojuszników i jesteśmy gotowi zakończyć prace w wyznaczonym czasie i przyjąć naszą niemiecką brygadę” – oznajmił G. Nausėda.

Redakcja ZW.LT przypomina, że resort obrony narodowej pod koniec lipca ogłosił, iż główna infrastruktura w Rudnikach – w tym sztab, centra obsługi technicznej, koszary, punkt medyczny oraz stołówka – ma być gotowa do końca 2027 roku.

Pozostałe obiekty, takie jak infrastruktura sportowa czy lądowiska dla śmigłowców, mają zostać ukończone do połowy 2028 roku.

Berlin zobowiązał się do całkowitego rozmieszczenia w Litwie brygady liczącej około 4-5 tysięcy żołnierzy do końca 2027 roku.