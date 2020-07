Nausėda: Poziom ryzyka ubóstwa nadal pozostaje bardzo wysoki

Jak skomentował prezydent Gitanas Nausėda, tendencje napawają optymizmem, jednak poziom ubóstwa nadal pozostaje wysoki.

„Bądźmy realistami, poziom ryzyka ubóstwa nadal pozostaje bardzo wysoki. Jest znacznie wyższy niż średnia w Unii Europejskiej – napisał na Facebooku prezydent.

„Uzgodnione na szczycie liderów europejskich inwestycje dla Litwy zezwalają na inne traktowanie potencjału budżetu narodowego. Przed wyborami sejmowymi musimy zwrócić uwagę nie na to co proponują partie do rozdysponowania, ale na to jakie maja wizje dotyczące gospodarki i innowacji. W przeciwnym wypadku będziemy dreptać w miejscu albo chodzić w koło – napisał Gitanas Nausėda.