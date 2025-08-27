Nausėda poparł Dovilė Šakalienė na stanowisku minister ochrony kraju

„Prezydent nie zgłosił większych zastrzeżeń wobec minister (…). Prezydent wspiera ją, ufa jej i życzy powodzenia w tej trudnej funkcji, zwłaszcza w obecnych czasach” – powiedział doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Deividas Matulionis po spotkaniu głowy państwa z D. Šakalienė w Pałacu Prezydenckim.

Według Matulionisa, Nausėda wysoko ocenia aktywność minister zarówno w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa Litwy, jak i współpracy z kluczowymi partnerami.

Prezydent przypomniał także o priorytetach dla resortu obrony: przeznaczenie 5–6 proc. PKB na finansowanie obronności, sformowanie narodowej dywizji, przygotowania do rozmieszczenia brygady niemieckiej do końca 2027 r., budowa poligonu o wielkości odpowiadającej brygadzie, utrzymanie wojsk USA na Litwie, wzmocnienie linii obrony granic, rozwój środków przeciwdronowych oraz kontynuacja wsparcia militarnego dla Ukrainy.

„Ważne jest również terminowe i przejrzyste realizowanie zakupów wojskowych. Już w przyszłym roku 70 proc. budżetu obronnego będzie przeznaczone na zakupy” – dodał Matulionis.

Minister Šakalienė potwierdziła, że wszystkie wskazane zadania są pilne i kluczowe. Podkreśliła, że Litwa jest gotowa uczestniczyć w zakupie systemu obrony powietrznej dalekiego zasięgu Patriot oraz innych priorytetowych dostaw dla Ukrainy.

„Planujemy włączyć Ukrainę do mechanizmu SAFE i liczymy, że produkcja ukraińskiego uzbrojenia na Litwie oraz jego przekazywanie Ukrainie wzmocni zarówno jej armię, jak i nasz przemysł obronny, a także pozwoli nam na pozyskanie strategicznie ważnej broni” – powiedziała minister.

SAFE to nowy mechanizm Unii Europejskiej o wartości 150 mld euro, który zapewni państwom członkowskim długoterminowe pożyczki na korzystnych warunkach na projekty obronne, gwarantowane z budżetu UE.