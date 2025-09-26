Nausėda po protestach: w poniedziałek spotkanie z premier, we wtorek – z ludźmi kultury

„Prezydent w poniedziałek spotka się z premier, by omówić zaistniałą sytuację, a we wtorek planuje zaprosić środowisko kultury” – przekazał doradca głowy państwa Frederikas Jansonas.

Nominacji Ignotasa Adomavičiusa – polityka „Świtu nad Niemnem” – na szefa resortu kultury towarzyszyła krytyka i protesty. W piątek z funkcji zrezygnowali członkowie Rady Literatury działającej przy Ministerstwie Kultury, a organizatorzy Targów Książki w Wilnie zapowiedzieli, że nie życzą sobie obecności prezydenta, premier ani ministra kultury podczas wydarzenia.

Wcześniej Litewskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury ogłosiło, że nie będzie zgłaszać kandydatur do Nagród św. Hieronima w Ministerstwie Kultury. Z patronatu prezydenta zrezygnował także Europejski Festiwal Filmowy „Scanorama”.

W ramach protestu swoje funkcje porzucili również: członek Rady Sztuki Architektury Andrius Ropolas, przewodniczący Komisji ds. atestacji ruchomych dóbr kultury Robertas Švelnikas oraz członek Rady Kina Žygimantas Jančoras.

W czwartek na placu S. Daukantasa przed Pałacem Prezydenckim protestowało kilka tysięcy osób; akcje odbyły się też w innych dużych miastach. Przeciwnicy nominacji w sektorze kultury w piątkowe popołudnie mają omówić dalsze kroki.