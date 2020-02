Nausėda: Orlen pomógł ocieplić stosunki Polski i Litwy

vdu

Prezydent podkreśla, że przedsiębiorstwa strategiczne i duzi inwestorzy otrzymują od państwa pewne ulgi, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność w Możejkach, czy w wolnych strefach ekonomicznych.

„Sukces „Orlenu” jest ważnym warunkiem sukcesu litewskiej gospodarki i, nie ukrywajmy, dobrych stosunków z Polską. Uważam, że ustępstwa wobec „Orlenu” pomogły, ale nie były istotnym elementem ich ocieplenia” – powiedział Gitanas Nausėda dla portalu „Delfi”.

Gitanas Nausėda podkreślił, że od początku swej kadencji deklaruje na wszelkie sposoby, że Polska jest naszym strategicznym partnerem. Dodał, że Litwa i Polska mają mnóstwo wspólnych interesów i prawie nie mają punktów zapalnych, z wyjątkiem niektórych niuansów, takich jak pisanie nazwisk w języku oryginalnym w dokumentach osobistych.

Nausėda podkreślił, że polscy liderzy podnoszą tę kwestię, ale „bardzo uprzejmie i bez presji” oraz skrytykował rządzących w tym AWPL-ZCHR, która podnosiła kwestię pisowni nazwisk.

„Przekierowałbym to patanie do partii, która poruszała ten problem od dłuższego czasu, a teraz postanowiła go zamrozić” – dodał Nausėda.