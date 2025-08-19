Jak podała agencja BNS, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w poniedziałek w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Następnie do rozmów dołączyli przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Finlandii, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Po spotkaniu z prezydentem Ukrainy i europejskimi liderami Donald Trump wydaje się zmienił zdanie w sprawie zawieszenia broni, mówiąc: „Jest oczywiste, że wszyscy wolelibyśmy natychmiastowe zawieszenie broni, podczas gdy będziemy pracować nad trwałym pokojem”.

Dodał też dziennikarzom, że pomysł zawieszenia broni jest dla niego do przyjęcia, ponieważ „natychmiast powstrzymałby zabijanie”, choć powtórzył, że w jego ocenie „osiągnięcie porozumienia pokojowego między obiema stronami jest bardzo łatwe”.

Wcześniej podczas spotkania w Gabinecie Owalnym z W. Zełenskim prezydent USA twierdził, że zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą jest „niepotrzebne”.

Trump zadeklarował również, że Waszyngton weźmie udział w zapewnieniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby być częścią porozumienia kończącego wojnę.

Specjalny wysłannik Steve Witkoff powiedział, że w spotkaniu Trumpa i Władimira Putina na Alasce osiągnięto porozumienie w sprawie „solidnych gwarancji bezpieczeństwa” dla Ukrainy.

Zapewnienie zawieszenia broni w Ukrainie – po ponad trzech latach od rosyjskiej inwazji – było jednym z głównych warunków stawianych przez prezydenta USA przed szczytem na Alasce, na który Ukraina i jej europejscy sojusznicy nie zostali zaproszeni.

Jednak po spotkaniu, które nie przyniosło wyraźnego przełomu, Trump odrzucił możliwość natychmiastowego zawieszenia broni w Ukrainie – co, jak się wydaje, jest na rękę Władimirowi Putinowi, który od dawna opowiada się za negocjacjami w sprawie ostatecznego porozumienia pokojowego.