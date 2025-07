Nausėda o dodaniu punktów do wyników egzaminów

– „To była sytuacja bez dobrego rozwiązania. Czasem tak się zdarza” – przyznał prezydent podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

– „Ale to, co zrobiono, z pewnością nie uczyniło systemu bardziej przejrzystym – wręcz przeciwnie” – dodał.

Decyzja o doliczeniu punktów została podjęta po tym, jak ujawniono, że egzamin z matematyki nie zdałoby aż ok. 4 tysiące maturzystów, co uniemożliwiłoby im podjęcie studiów wyższych. Minister edukacji, nauki i sportu Raminta Popovienė tłumaczyła, że celem było zapewnienie większej dostępności do szkolnictwa wyższego.

Jednak – zdaniem prezydenta – największe poczucie niesprawiedliwości odczuwają uczniowie, którzy zdali egzaminy najlepiej.

– „Najbardziej boli to, że cierpią dzieci. I to właśnie te dzieci, które osiągnęły najwyższe wyniki. Ministrer obiecała, że poszuka rozwiązania tej sytuacji wspólnie z uczelniami, aby najlepsi maturzyści nie czuli się pokrzywdzeni” – podkreślił Nausėda.

Krytycy decyzji zauważają, że uczniowie, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów, nie zyskują nic, podczas gdy ci, którym zabrakło zaledwie jednego punktu, automatycznie awansują, przez co zostaje zaburzona konkurencyjność przy rekrutacji na studia.

Jak przypomina prezydencki doradca Paulius Baltokas, potrzebne są systemowe rozwiązania, które przywrócą uczciwość w ocenie wyników i zapewnią równą szansę wszystkim kandydatom.

Prezydent odniósł się również do decyzji poprzedniego rządu o znaczącym podniesieniu progu zaliczenia egzaminu z matematyki. Jego zdaniem, sama idea była słuszna, ale jej wykonanie – zbyt gwałtowne i niedostosowane do rzeczywistego poziomu przygotowania uczniów.

– „Zwiększenie progu było zasadne, ale podniesienie go jednym skokiem, bez uwzględnienia jakości edukacji, doprowadziło do problemów. Ten system po prostu nie działa” – ocenił.

Na koniec prezydent wyraził nadzieję, że obecna Rada Ministrów stworzy stabilny i uczciwy system egzaminacyjny, który nie będzie wymagał ciągłych zmian i zapewni uczniom przejrzyste zasady oceniania.