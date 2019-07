Nausėda na Łotwie omówił możliwość bliższej współpracy krajów bałtyckich

vdu

Prezydenci obu krajów dyskutowali m.in., na temat możliwości porozumienia co do granic państwowych między Łotwą a Litwą na Morzu Bałtyckim.

„Problem granicy morskiej z Litwą będzie załatwiony w perspektywie średniej albo nawet szybciej” – powiedział prezydent Łotwy Egils Levits po spotkaniu z Gitanasem Nausėdą.

„Więzi historyczne, wzajemne wsparcie i współpraca stały się podożem do braterstwa krajów bałtyckich, które należy chronić i wzmacniać, szczególnie w sytuacjach, gdy stykamy się ze wspólnymi zagrożeniami” – powiedział Nausėda.

Prezydent Litwy oferował koledze z Łotwy bliższą współpracę co do odnowienia planów obronnych w NATO i zwiększenia sojusznictwa co do gwarancji bezpieczeństwa krajów bałtyckich.

Głowy państw potwierdzili wspólną pozycję co do niezależności ekonomicznej. Nausėda zaprosił Levitasa do współpracy w związku z zagrożeniami elektrowni atomowej w Ostrowcu oraz interwencji w rynek energetyczny.

„Niezależność energetyczna jest częścią niepodległości naszego kraju, dlatego mamy zwrócić na nią szczególną uwagę. Jest to nieodłączna część zagrożeń zewnętrznych, szczególnie tych ze Wschodu. Z prezydentem Łotwy jednakowo oceniamy te wyzwania” – dodaje głowa państwa litewskiego.

Prezydent Litwy spotkał się też z premierem Łotwy Krišjānisem Kariņšem, z którym omówił projekty „Via Baltica” i „Rail Baltica”. Wspomnieli również o odbudowie odcinka kolejowego w Rengė.

„Ekonomiczna i handlowa współpraca naszych krajów ma nieodkryty potencjał, który musimy szerzyć. Jednym z przykładów może być promocja inwestycji między państwami” – uważa prezydent Nausėda.