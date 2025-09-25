Nausėda: międzynarodowa presja może zmienić rosyjską politykę

„Tylko większe wsparcie wojskowe dla Ukrainy i silniejsza międzynarodowa presja na Rosję mogą zatrzymać bezwzględne zachowanie Rosji” – powiedział przywódca Litwy, Gitanas Nausėda.

Podkreślił, że wszystkie trzy państwa bałtyckie zobowiązały się corocznie przekazywać Ukrainie pomoc na poziomie co najmniej 0,25% swojego produktu krajowego brutto (PKB), a przygotowywany 19. pakiet sankcji UE będzie ukierunkowany na dochody Rosji z ropy i gazu.

Przywódcy krajów bałtyckich wraz z szefem ONZ omówili także globalne wyzwania bezpieczeństwa, konsekwencje wojny Rosji na Ukrainie, aktualną sytuację w regionie Bałtyku, działalność Rady Bezpieczeństwa oraz reformę instytucjonalną ONZ.

Prezydent Litwy zaznaczył, że agresywne działania Rosji stanowią zagrożenie dla całej Europy. Świadomie naruszając przestrzeń powietrzną państw NATO, Rosja wciąż podąża niebezpieczną drogą prowokacji, a obecnie nie ma podstaw, by sądzić, że Moskwa jest gotowa poważnie negocjować pokój.

Zgodnie z wypowiedzią prezydenta, Litwa aktywnie uczestniczy w działalności „Koalicji chętnych” i jest gotowa wysłać kontyngent wojskowy do Ukrainy, jeśli tylko zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zawarcia rozejmu i gwarancji bezpieczeństwa.