Nausėda: Koronawirus spowolni budowę państwa dobrobytu

„Jeżeli patogen poważnie wpłynie na gospodarkę światową i rozwój najważniejszych partnerów gospodarczych Litwy, nasza gospodarka nie będzie w stanie w pełnym wymiarze zrealizować zadań na rzecz budowy państwa dobrobytu” – zaznaczył przywódca państwa.

Według niego, w kraju są możliwości utrzymania dobrego tempa wzrostu gospodarczego, gdyż w dużym stopniu wpływ na to mają czynniki wewnętrzne: siła nabywcza mieszkańców, wzrost wynagrodzeń i zasiłków.

Gitanas Nausėda zaapelował do Litwinów, którzy wrócili z krajów objętych koronawirusem, by zachowywali się w sposób odpowiedzialny.

„Powinniśmy poważnie ocenić zagrożenie, zwłaszcza z pozycji osób, które mogą należeć do grupy ryzyka. Dlatego apeluję do wracających, by zaachowali się w sposób odpowiedzialny wobec pozostałych członków społeczeństwa” – powiedział Nausėda w wywiadzie dla rozgłośni „Žinių radijas”.

Litewskie MSZ odradza podróży do Chin, Korei Południowej i Włoch.