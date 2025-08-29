Nausėda kontynuuje konsultacje w sprawie obsady stanowisk ministerialnych

Desygnowana na premier litewska socjaldemokratka Inga Ruginienė formuje nowy gabinet. W ramach trwających rozmów prezydent odbył już spotkania z: tymczasową minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė, tymczasowym ministrem spraw zagranicznych Kęstutisem Budrysem, kandydatem „Świtu nad Niemnem” na ministra rolnictwa Andriusem Palionisem oraz zgłoszonym przez „chłopów” kandydatem na ministra gospodarki i innowacji Edvinem Grikšasem.

Ministrów do rządu delegują trzy frakcje sejmowe tworzące koalicję rządzącą: Litewska Partia Socjaldemokratyczna, „Świt nad Niemnem” („Nemuno aušra”) oraz frakcja Litewskiego Związeku Chłopów i Zielonych (LVŽS) i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR)..

Nowa Rada Ministrów powstaje po dymisji premiera Gintautasa Paluckasa i zapowiedzi Związeku Demokratów „W imię Litwy”, że nie jest w stanie dalej współpracować z „Świtem nad Niemnem”. Inga Ruginienė została wyznaczona na stanowisko szefowej rządu we wtorek i od tej daty ma dwa tygodnie na skompletowanie składu rządu.