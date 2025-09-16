Nausėda: interes publiczny ważniejszy niż partyjne nominacje

– „Od obu ministrów oczekiwałem bardzo jasnych akcentów, w jaki sposób zamierzają bronić interesu publicznego, zwłaszcza w energetyce. Widzimy, że równolegle toczy się wiele sporów sądowych, które prywatne spółki wytaczają ‘Litgrid’, Operatorowi Dystrybucji Energii oraz innym instytucjom realizującym projekty państwowe” – powiedział w poniedziałek szef państwa.

– „Wszyscy muszą bardzo dobrze rozumieć, że interes publiczny jest tym priorytetem, który dla ministra powinien być świętością. Ponieważ nie otrzymałem gwarancji, że interes publiczny będzie broniony w 100 proc. przed interesem prywatnym, podjąłem taką decyzję, jaką podjąłem”– dodał.

Kandydatów wyłoniła partia „Świt nad Niemnem” (Nemuno aušra), a formalnie przedstawiła desygnowana premier Inga Ruginienė. Po decyzji prezydenta lider ugrupowania Remigijus Žemaitaitis oświadczył, że umowa koalicyjna przestała obowiązywać, ponieważ nie jest realizowana.

Nausėda zaznaczył również, że nie mianuje na ministrów członków „Świtu nad Niemnem”, ponieważ lider tej partii jest sądzony za podżeganie do nienawiści wobec Żydów i negowanie Holokaustu, a w sprawie finansowania ugrupowania wszczęto odrębne postępowanie przygotowawcze.