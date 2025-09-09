Nausėda i Costa spotkają się w Wilnie – w agendzie Ukraina i bezpieczeństwo UE

„Podczas spotkania prezydenta z przewodniczącym Rady Europejskiej poruszone zostaną tematy związane z nowym sezonem politycznym Unii Europejskiej – przede wszystkim wsparcie dla Ukrainy, wzmacnianie bezpieczeństwa i obrony UE, odporność infrastruktury o znaczeniu strategicznym, migracja, konkurencyjność oraz unijny budżet wieloletni na lata 2028–2034” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Antonio Costa odwiedza Wilno po raz pierwszy jako przewodniczący Rady Europejskiej.

Jego poprzednia wizyta odbyła się w październiku ubiegłego roku, jeszcze przed objęciem stanowiska, choć już po jego wyborze na to stanowisko.