Znad Wilii
  • Litwa
  • 9 września, 2025 8:00

Nausėda i Costa spotkają się w Wilnie – w agendzie Ukraina i bezpieczeństwo UE

We wtorek prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotka się w Wilnie z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Tematem rozmów będzie wsparcie dla Ukrainy oraz kluczowe kwestie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej.

fot. BNS/Skirmantas Lisauskas

„Podczas spotkania prezydenta z przewodniczącym Rady Europejskiej poruszone zostaną tematy związane z nowym sezonem politycznym Unii Europejskiej – przede wszystkim wsparcie dla Ukrainy, wzmacnianie bezpieczeństwa i obrony UE, odporność infrastruktury o znaczeniu strategicznym, migracja, konkurencyjność oraz unijny budżet wieloletni na lata 2028–2034” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Antonio Costa odwiedza Wilno po raz pierwszy jako przewodniczący Rady Europejskiej.

Jego poprzednia wizyta odbyła się w październiku ubiegłego roku, jeszcze przed objęciem stanowiska, choć już po jego wyborze na to stanowisko.

