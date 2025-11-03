Nausėda dziś spotka się z Robertasem Kaunasem

Robertas Kaunas po raz pierwszy zdobył mandat poselski w 2024 r. z okręgu Aleksotas–Vilijampolė. W Sejmie pracował m.in. w Komisji Gospodarki, a od 26 września 2025 r. zasiada w NSGK — to jego jedyne dotychczasowe doświadczenie bezpośrednio związane z obronnością. Poza polityką prowadzi działalność w sektorze IT jako wieloletni właściciel i menedżer spółki „Inkodus”; kieruje także miejską organizacją LSDP w Kownie.

Część opozycji krytykuje wybór socjaldemokratów, nazywając kandydaturę „eksperymentem”, i apeluje do prezydenta o niepowoływanie Kaunasa. Na poniedziałek rano przed Pałacem Prezydenckim zapowiedziano protest pod hasłem „KAM ministro postas? Tik ne R. Kaunui”, organizowany przez aktywistę Mantasa Meškerysa.

Nowego szefa resortu potrzeba po odwołaniu Dovilė Šakalienė, która straciła zaufanie premier Ingi Ruginienė. Dekret o jej dymisji prezydent Nausėda podpisał 22 października 2025 r. Sama premier objęła urząd 25 września 2025 r. po zatwierdzeniu jej kandydatury przez Sejm.

Lider LSDP Mindaugas Sinkevičius ogłosił 30 października, że partia jednogłośnie wskazała Kaunasa jako kandydata na ministra ochrony kraju. Decyzja została przekazana po posiedzeniach władz ugrupowania.

Spotkanie prezydenta z kandydatem ma odbyć się dziś. O dalszych krokach Pałac Prezydencki poinformuje po jego zakończeniu.