Nausėda dobrze ocenia pracę Pranckietisa

vdu

Doradca zaznaczył, że w trakcie spotkania nie było umowy o nowej umowie koalicyjnej, na mocy której Pranckietis ma ustąpić na rzecz przedstawiciela socjaldemokratycznej partii pracy.

Z kolei Pranckietis ocenił spotkanie jako „ciepłe i otwarte”, co potraktował jako dobrą prognozę przyszłej współpracy.

Nausėda i Pranckietis podsumowali wiosenną sesję oraz omówili plany jesiennej sesji parlamentu. Prezydent zaznaczył, że chce aktywnej współpracy z sejmem.

Lider partii chłopskiej Ramūnas Karbauskis nawołuje Pranckietisa do ustąpienia ze stanowiska na rzecz nowych partnerów koalicyjnych – Socjaldemokratycznej Partii Pracy. Pranckietis odmawia uzasadniając, że Sejm mianował go do końca kadencji.