Nausėda: AWPL-ZChR nie chce zmienić ministra, ponieważ Narkiewicza łatwo pociągać za sznurki

„Musimy porozmawiać o Narkiewiczu jako o problemie i wreszcie rozwiać mgłę, która teraz się znajduje w sferze publicznej, o możliwości upadku jakiejś koalicji lub czegoś w tym rodzaju. W gruncie rzeczy mówimy o niechęci jednej osoby, Waldemara Tomaszewskiego, do zmiany tego ministra, ponieważ łatwo go pociągać za sznurki” – powiedział we wtorek dziennikarzom Nausėda.

Prezydent mówi, że „cały problem polega na tym, że wiesz, że ministrem mogą manipulować także inni politycy”. „Nie możemy sobie pozwolić na taki luksus i takiego ministra. Myślę, że trzeba go zmienić” – podkreślił Nausėda.

Prezydent wezwał do rezygnacji Narkiewicza w zeszłym tygodniu, po krytyce polityka za opłacony przez państwo obiad w podróży służbowej, decyzjach o odwołaniu zarządu Poczty Litwy, okolicznościach zamieszkiwania w hotelu Sejmowym i podziału funduszy na asfaltowanie dróg.

„Myślę, że wyborcy jak nikt inny docenią taką decyzję. I może nie warto spieszyć z wprowadzeniem poprawki ustanawiającej 3-procentowy próg wyborczy. Być może wkrótce będziemy musieli go zaniżyć do jednego procenta” – ironizował prezydent.