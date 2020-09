Narkiewicz: walczymy o prawa litewskich przewoźników

,,Na drogach pojawiły się też nowe radary. Skrzyżowania mają być bardziej bezpieczne. Mamy ambitny cel, by do 2030 r. o połowę zmniejszyć śmiertelność na drogach, a do 2050 r. całkowicie wyeliminować” – mówi Jarosław Narkiewicz.

Kolejnym aspektem, o który dba Ministerstwo Komunikacji jest sektor logistyczny. Podstawową działalnością litewskich firm transportowych jest przewożenie ładunków wewnątrz Unii Europejskiej, uczestniczy w tym przeszło 40 tys. samochodów ciężarowych, ok. 35 tys. kierowców, co też generuje znaczący dochód do krajowego budżetu. Natomiast przyjęty ostatnio w UE Pakiet Mobilności jest niekorzystny dla Litwy, zmusza samochody do powrotu do kraju rejestracji oraz zabrania kierowcom do nocowania w TIR-ach.

,,Zapis o konieczności regularnego powrotu do rodzimego kraju należy do najbardziej kontrowersyjnych. Takie kursowanie jest sprzeczne z Zielonym Ładem, który jest priorytetem KE, ponieważ znacznie wzrośnie poziom zanieczyszczenia powietrza i emisja CO2. Poza tym w UE nie jest wystarczająco rozwinięta sieć hotelarska” – mówi minister Narkiewicz.

Ta kwestia została omówiona przez ministra Jarosława Narkiewicza z przedstawicielami KE. Szef resortu komunikacji zapewnia, że zamierza dalej walczyć o prawa przewoźników, ponieważ przepisy zawarte w Pakiecie Mobilności wykluczają Litwę i inne państwa członkowskie z jednolitego rynku UE i nakładają znaczne i nieproporcjonalne bariery.