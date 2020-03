Narkiewicz: Reagenty i środki ochronne będą dostarczone pięcioma rejsami z Chin

vdu

W niedzielę wieczorem samolot wojskowy Spartan dostarczył do Wilna 5 tysięcy reagentów do badań. Jak zapowiadają władze, po dostarczeniu wszystkich zamówionych odczynników będzie możliwe wykonywanie od 4 do 10 tys. testów dziennie.

„Obecnie pracujemy nad logistyką w Chinach, to jest najbardziej skomplikowane, ponieważ zamówione tam towary znajdują się w różnych regionach kraju” – powiedział minister Narkiewicz.

Jak dodał, niektóre przesyłki dotrą na Litwę „z przesiadkami”.

„Pierwsza dostawa wyleci z Chin 26 marca, wyląduje we Frankfurcie, towary zostaną załadowane do innego samolotu i tego samego dnia wieczorem dostawa dotrze do Wilna. W ciągu nocy można będzie te towary porozwozić po całej Litwie” – zapowiedział szef resortu komunikacji. Wyjaśnił, że w pierwszej dostawie będą znajdowały się środki ochronne, natomiast reagenty dotrą osobnymi rejsami.

Wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało, że reagenty i środki ochronne Litwa zamówiła w różnych źródłach – w Chinach, Korei Południowej i Zjednoczonym Królestwie.

Na Litwie są obecnie 143 potwierdzone przypadki koronawirusa.