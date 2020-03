Narkiewicz: Obecnie ponad 5 tys. osób chce wrócić na Litwę, pomagamy w tym

vdu

Narkiewicz wskazał, że w piątek osoby pragnące powrócić na Litwę z dalekich krajów mogą skorzystać z połączenia LOTu z Warszawy do Wilna. Przez Warszawę w piątek mogą wrócić także obywatele, którzy utknęli w Portugalii. W sobotę i poniedziałek będą mogły wrócić osoby przebywające w Londynie, w poniedziałek odbędą się loty z Paryża, Amsterdamu i Bali do Wilna, w przyszły piątek – z Tajlandii i Wietnamu do Kowna.

Jak poinformował minister, obecnie na Litwę chce wrócić ponad 5 tys. obywateli, a w ostatnich dniach korzystając z różnych sposobów wróciło 1340 osób.

„Robimy wszystko, aby umożliwić ich powrót, ale mamy też takie przypadku, że osoby, które rejestrują się na lot i nawet kupują bilety, nie pojawiają się na lotnisku” – powiedział Narkiewicz.