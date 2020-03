Narkiewicz o problemach w spółce „Oro navigacija”: Sytuacja jest niepokojąca

vdu

Minister nie podał na razie żadnych terminów, kiedy mogłyby zostać rozwiązane problemowe kwestie tej firmy.

Pracownicy spółki państwowej „Oro navigacija” zgłosili złe warunki pracy, które rzekomo wpływają też na ich przemęczenie. Szef spółki Mindaugas Gustys zauważa, że zgłoszone problemy mogą być związane ze zmianą systemu kontroli lotów – obecnie zatem pracownicy muszą pracować jednocześnie z dwoma systemami jednocześnie.

Jak zaznaczył, jest to sytuacja niestandardowa, bo system jest zmieniany raz na 10-12 lat. Do zaistniałej sytuacji dochodzą jeszcze kwestie organizacji pracy, zmian i liczba godzin pracy. Pracownicy są obecnie zobowiązani do pracy w podwójnych zmianach.

W lutym minister Narkiewicz spotkał się ze związkami zawodowymi spółki „Oro navigacija”. Po spotkaniu stwierdził, że na zmęczenie pracowników wpywają też braki kadrowe.

Media podawały, że złe samopoczucie pracowników w ubiegłym roku o mało nie doprowadziło do katastrofy, kiedy to do siebie zbliżyły się niebezpiecznie 3 samoloty.

Spółka kontroli lotów liczy 294 pracowników.