Narkiewicz: Cały mój majątek jest nabyty zgodnie z prawem

„Jest porozumienie ze śledczymi, że informacja dotycząca spraw prywatnych nie będzie podawana, ponieważ została udostepniona śledczym. Na wszystkie pozostałe pytania odpowie mój adwokat” – oświadczył minister. Dodał też, że dane o majątku i transakcjach są publicznie dostepne, ponieważ są zadeklarowane.

Także minister komunikacji twierdzi, że podane przez LRT liczby dotyczące jego majątku nie są dokładne.

Nie precyzował, jakie jest źrodło dochodów, ale podkreślił, że wskazana kwota ma być podawana nie w euro, a w litach.

Dział dziennikarstwa śledczego LRT wcześniej ujawnił, że po śmierci rodziców Jarosław Narkiewicz otrzymał w spadku więcej gruntów, niż odzyskała rodzina. Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że w okresie, gdy trwała odbudowa domu w Trokach, w 2012 roku, polityk wspólnie z żoną ulokował w banku 439 tysięcy euro.

Oficjalnie rodzina Narkiewiczów odzyskała 7 hektarów ziemi w rejonie trockim, później obszar posiadanych gruntów zwiększył się do 10 hektarów. We wspomianym okresie Narkiewiczowie sprzedali tylko jedną działkę, znajdującą się przy wjeździe do Trok. Według oceny ekspertów, wartość działki o powierzchni 8 arów mogła się wahać od 64 do 130 tysięcy litów.

W maju dział śledczy LRT ujawnił, że sprawę Narkiewicza do instytucji wymiaru sprawiedliwości zgłosił właściciel spółki „Sodžiaus būstas” Aleksandras Ribnikovas, który rzekomo miał odbudować dom za zwycięstwo w przetargach na odbudowę przedszkoli i szkół.