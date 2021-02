Napięta sytuacja w Centrum Ludobójstwa

„Podczas tego spotkania planowane jest omówienie sytuacji w tej instytucji o której pracownicy Centrum napisali w swoim apelu do przewodniczącej Sejmu, wyrażając swoje zaniepokojenie” – powiedział Paulius Žeimys, przecznik przewodniczącej parlamentu – informuje BNS.

W spotkaniu w Sejmie weźmie udział Arūnas Bubnys, dyrektor Departamentu Badań nad Ludobójstwem i Oporem Centrum, historyk Mingailė Jurkutė, była pracownik Centrum, przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Laurynas Kasčiūnas oraz przewodniczący Komitetu Praw Człowieka Tomas Vytautas Raskevičius.

Podjęta zostanie próba znalezienia najbardziej odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu” – powiedział P. Žeimys.

Nowy kierownictwo LGGRTC jest oskarżane o upolitycznienie badań historycznych i stworzenie napiętej emocjonalnie atmosfery w tej instytucji.

W zeszłym tygodniu portal informacyjny lrt.lt poinformował, że część naukowców Centrum Ludobójstwa zwróciła się z tego powodu do dyrektora generalnego instytucji Adasa Jakubauskasa i kierownictwa Sejmu. Według nich doświadczeni historycy, którzy nie pasują obecnemu kierownictwu, pod presją odchodzą z pracy.

Po ujawnieniu apelu do dymisji podał się Vidmantas Valiušaitis, pełniący obowiązki doradcy dyrektora generalnego. Według pracowników Centrum Ludobójstwa utworzono dla niego specjalne stanowisko i to on w dużej części jest odpowiedzialny za całą sytuację.

W poniedziałek dyrektor Instytutu Historii Alvydas Nikžentaitis, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego Loreta Skurvydaitė, dyrektor Instytutu Historii i Archeologii Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu w Kłajpedzie Vasilijus Safronovas oraz kierownik Katedry Historii Uniwersytetu Witolda Wielkiego Marius Sirutavičius poinformowali przewodniczącą Sejmu, że zrywają współpracę z Centrum.

Według opinii tych historyków podejmowane są wysiłki, aby ograniczyć swobodę badaczy LGGRTC, podporządkować ich badania rozpowszechnianiu słabo ugruntowanych idei i zamienić samą instytucję w cytadelę prymitywnie rozumianej wojny informacyjnej.

W czerwcu ub.r. dyrektorem generalnym LGGRTC został przewodniczący Związku Litewskich Gmin Tatarów i wykładowca Uniwersytetu Mykolasa Romerisa A. Jakubauskas. Twierdzi on, że napięcie zaczęło rosnąć, gdy rozpoczęła się reforma tej instytucji. Według niego jej celem jest przegląd systemu płac i wprowadzenie naukowych kryteriów jakości badań.

LGGRTC bada przypadki ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości oraz prześladowań mieszkańców Litwy w latach okupacji, a także procesy zbrojnego i pokojowego oporu wobec okupacji, inicjuje oceny prawne organizatorów i sprawców ludobójstwa, upamiętnia bojowników o wolność i ofiary ludobójstwa