Najwyższa Izba Kontroli: komisje mogły działać poza prawem, dodając punkty do egzaminów

„Takie decyzje obniżają zaufanie młodych ludzi nie tylko do systemu edukacji, ale i do samego państwa. Bardziej zdolni uczniowie, którzy spotykają się z niesprawiedliwą zmianą zasad, odczuwają fundamentalne poczucie niesprawiedliwości. Jak zmotywować tych, którzy będą zdawać egzaminy w przyszłym roku, jeśli widzą, że wyniki zależą nie od wysiłku czy wiedzy, lecz od nieprzemyślanych decyzji instytucji?” — czytamy w oświadczeniu cytującym kontrolerkę państwową Irenę Segalovičienė. „Kiedy mówimy o przyszłości uczniów, litewskim rynku pracy i postępie państwa w ogóle, takie ważne zasady nie mogą być zmieniane pochopnie i nieodpowiedzialnie” — dodaje.

Według Najwyższej Izby Kontroli, oceniając obowiązujące przepisy prawne, można przypuszczać, że komisje podejmując decyzję o dodaniu dodatkowych 10 punktów działały prawdopodobnie poza swoimi uprawnieniami i stosowały inny porządek niż określony w innych aktach prawnych o wyższej mocy.

W komunikacie Najwyższej Izby Kontroli podkreślono, że taka decyzja rodzi ryzyko naruszenia zasady równości, ponieważ stworzyła nierówne warunki konkurencji o państwowe miejsca na uczelniach wyższych.

Według instytucji, nieuczciwa konkurencja pojawia się pomiędzy uczniami, którzy otrzymali dodatkowe punkty, a zwłaszcza tymi, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki, lecz dodatkowych punktów nie dostali. Uczniom, którzy uzyskali 86 i więcej punktów, dodano mniej niż 10 punktów, a tym, którzy zdobyli powyżej 95 punktów, nie dodano ich wcale.

Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że analiza przeprowadzona przez instytucję pokazuje, że argumenty komisji stojące za podjętą decyzją są wątpliwe.

Według instytucji, twierdząc, że uczniowie nie zdali egzaminów z powodu zbyt wysokiego progu wymagań, komisje nie uwzględniły innych czynników strukturalnych, mimo że miały taką możliwość i dane.

Po ocenie ryzyk, Najwyższa Izba Kontroli podjęła decyzję o przeprowadzeniu audytu, który systematycznie zbada ocenianie osiągnięć uczniów w kształceniu ogólnym.

Wyniki audytu planuje się opublikować w przyszłym roku.

Agencja BNS podała, że po opublikowaniu wyników tegorocznych państwowych egzaminów dojrzałości w lipcu okazało się, iż każdemu absolwentowi do wyniku z każdego egzaminu, poza językiem litewskim i literaturą, dodano po dziesięć punktów.

Przewodniczący komisji oceniającej, wiceminister edukacji, nauki i sportu Jonas Petkevičius, wtedy stwierdził, że bez dodania tych dziesięciu punktów liczba niezdających byłaby bardzo duża.