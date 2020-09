Najbliższe dni pokażą, czy na Łotwę będziemy mogli podróżować bez ograniczeń

Już w najbliższy piątek Litwa może zostać wciągnięta na łotewską listę krajów wysokiego ryzyka, co oznaczałoby obowiązkową kwarantannę po przybyciu do tego kraju. Minister zdrowia Aurelijus Veryga nie wyklucza jednak, że tak się nie stanie, ponieważ do piątku wskaźnik zakażeń koronawirusem w naszym kraju może ulec zmniejszeniu. Szef resortu zdrowia zapewnia, że kwestia ta jest stale omawiana z rządem w Rydze.