Nadal brak nowych przypadków koronawirusa na Litwie

Według danych z godziny 22, wszystkie najnowsze badania na obecność koronawirusa były negatywne. Do tej pory jedyny przypadek COVID-19 na Litwie został ustanowiony w piątek u 39-letniej mieszkanki Szawel, która wróciła z Włoch. Ogółem zbadano 165 próbek, w tym 23 w niedzielę.

Wcześniej grupa informacyjna rządu informowała, że w sobotę do Centrum Chorób Zakaźnych kliniki Santaros został przywieziony 36-letni mężczyzna, po zbadaniu nie stwierdzono u niego koronawirusa.

Jak powiedział kierownik grupy informacyjnej Skirmantas Malinauskas, w poniedziałek ma zapaść decyzja w sprawie zarażonej koronawirusem mieszkanki Szawel.

„Kobieta czuje się dobrze, lekarze będą decydowali, czy wykonać powtórne badania. Stosując się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) postanowią, czy pacjentka może zostać wypisana do domu, czy nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.

Obecnie na świecie jest 87 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa, blisko 3 tys. ludzi umarło, 43 tys. już wyzdrowiało.