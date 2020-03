Nadal bez ograniczeń w tonażu aut wjeżdżających do Polski przez Ogrodniki

vdu

„Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości ruchu ciężkiego z krajów bałtyckich do Europy Zachodniej, GDDKiA przedłużyła zgodę na przejazd ciężarówek przez Ogrodniki – bez ograniczeń tonażowych. Potrwa to do chwili uzgodnienia objazdu, co nastąpi wkrótce” – poinformował na Twitterze białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ciągu dnia Straż Graniczna informowała, że o północy z czwartku na piątek przestanie obowiązywać taka zgoda, co oznaczałoby zakaz wjazdu do Polski przez to przejście aut cięższych niż 7,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Obecnie takie ograniczenie obowiązuje w Ogrodnikach przy wyjeździe z Polski na Litwę.

Przed wejściem Polski do strefy Schengen przejście graniczne w Ogrodnikach obsługiwało pojazdy właśnie o masie całkowitej do 7,5 tony. Od wtorku, gdy zostało ono otwarte w związku z bardzo długimi kolejkami na sąsiednim przejściu z Litwą w Budzisku, można tamtędy wjeżdżać również cięższymi pojazdami.

Według danych Straży Granicznej z godz. 20:00 w czwartek, na obu tych przejściach nie ma obecnie kolejek.