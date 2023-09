Na wileńskim placu Katedralnym Polacy zatańczyli poloneza

Wydarzenie transmitowano na antenach TVP, która była jego inicjatorem. Tancerzom przygrywała orkiestra na żywo, a poloneza autorstwa Wojciecha Kilara z filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz” wykonała orkiestra litewskich muzyków.

„Wspaniałe, niepowtarzalne uczucie, gdy tyle par tańczy”, „To taniec, który naprawdę łączy Polaków i wzmacnia naszą tożsamość”, „Wzruszające, bardzo emocjonalne widowisko” – mówili tancerze oraz zgromadzeni na placu Katedralnym.

Do udziału we wspólnym tańczeniu zgłosiły się znane w Wilnie i na Wileńszczyźnie polskie zespoły: „Sto uśmiechów”, „Wilenka”, „Wilia”, grupy z rejonów trockiego, solecznickiego, wileńskiego. Zgłosiły się też pojedyncze osoby. „Najmłodsi tancerze mają 14 lat, a najstarsi ponad 60” – powiedziała PAP choreografka Danuta Mieczkowska-Kowalczuk, autorka układu tanecznego.

Przygotowania do niedzielnego wydarzenia trwały przez kilka tygodni. Próby odbywały się w pięciu grupach. „Następnie, podczas końcowych prób, zostały one połączone, by stworzyć jeden rysunek” – tłumaczy Mieczkowska-Kowalczuk.

Tańczenie poloneza przez Polaków na Litwie w przestrzeni miejskiej ma już wieloletnią tradycję. Po raz pierwszy poloneza na placu Ratuszowym w Wilnie przed ośmiu laty zatańczyła w dniu balu maturalnego młodzież wileńskiego Liceum im. Adama Mickiewicza. Potem był polonez na 100 par z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Litwy. Od kilku lat maturzyści polskich szkół w Wilnie tańczą poloneza na placu Katedralnym po otrzymaniu świadectw dojrzałości. W tym roku 18 lipca zatańczyło tu 140 par.