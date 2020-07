Na szczycie w Brukseli G. Nausėda zabiega o reakcję UE na rosyjskie próby zniekształcenia historii

Zdaniem Gitanasa Nausėdy należy wysłać do Rosji jasny sygnał, że zachowanie Moskwy jest nie do przyjęcia i będzie miało wpływ na stosunki UE-Rosja. Jak zaznaczył prezydent, rosyjska polityka pamięci historycznej „przybiera ostatnio coraz bardziej agresywne formy”, o czym świadczą próby usprawiedliwienia sowiecko-nazistowskiego paktu Ribbentrop-Mołotow oraz poprawki do konstytucji w obronie „prawdy historycznej. ,,Musimy reagować” – mówi.

G. Nausėda zamierza poinformować europejskich liderów o ogłoszonych przez Białoruś i Rosatom planach rozpoczęcia eksploatacji elektrowni atomowej w Ostrowcu, pomimo międzynarodowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, ochrony środowiska i międzynarodowych konwencji.

Prezydent Nausėda w Brukseli będzie zabiegał również o większe środki dla Litwy z Funduszu Spójności i większy dopłaty dla rolników litewskich.

W budżecie UE na lata 2021–2027 wsparcie z Funduszy Spójności dla Litwy może spaść o około jedną czwartą, ponieważ wskaźniki gospodarcze Litwy zbliżyły się do średniej unijnej.