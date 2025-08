Na poligonie wojskowym w Gaižiūnai znaleziono uzbrojonego drona

„Po obejrzeniu urządzenia ustalono, że przewoziło ono ładunek wybuchowy, który specjaliści litewskich sił zbrojnych skutecznie zneutralizowali na miejscu zdarzenia” – powiedziała prokurator generalna Litwy, Nida Grunskienė. „Po unieszkodliwieniu ładunku wybuchowego części drona zostały zabrane do dalszych badań” – dodała.

Szef sztabu Litewskich Sił Powietrznych, pułkownik Dainius Paškevičius, poinformował, że w dronie znaleziono 2 kilogramy materiału wybuchowego.

„Dla porównania – dron typu „Shahed”, którego konstrukcja i model są podobne, może przewozić do 50 kilogramów materiału wybuchowego” – powiedział płk. Dainius Paškevičius.

Według niego, obecnie trudno określić siłę znalezionych materiałów wybuchowych – ustali to dochodzenie.

Redakcja ZW.LT przypomina, że statek powietrzny wleciał na Litwę w poniedziałek rano, a funkcjonariusze znaleźli go w piątek na poligonie w rejonie Janowa.

Był to drugi w ciągu ostatniego miesiąca zarejestrowany przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Litwy przez dron nadlatujący z Białorusi. 10 lipca na Litwę wleciał bezzałogowy statek powietrzny typu „Gerbera”.

Według prokurator generalnej, posiadane dane pozwalają sądzić, że drugi dron również był typu „Gerbera”.

Prokurator Generalna zaapelowała do obywateli, by w przypadku zauważenia lub zetknięcia się z nieznanymi urządzeniami nie zbliżali się do nich, nie dotykali ich, nie rozbierali i jak najszybciej powiadomili odpowiednie służby.

D. Paškevičius stwierdził, że Litwa dysponuje nowoczesnymi radarami średniego i dalekiego zasięgu, jednak z różnych powodów nie zawsze są one w stanie wykrywać cele lecące nisko lub bardzo nisko.

„Małe, poruszające się powoli i na niskim pułapie bezzałogowce wymagają innej architektury. Nie ma na to srebrnej kuli. Potrzebne jest połączenie różnych technologii i typów sensorów” – powiedział pułkownik. „Są to radary krótkiego zasięgu – aktywne, pasywne, czujniki akustyczne, mobilne platformy obserwacyjne czy też rozpoznawanie oparte na algorytmach i wdrażanie zintegrowanych baz danych” – dodał.

Według oficera, drony są trudne do wykrycia nie tylko na Litwie, ale także w innych państwach – czasem wręcz niemożliwe do znalezienia.

„To, niestety, jest rzeczywistość wywołana wojną, z którą – jeśli wojna się nie skończy – prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia także w przyszłości” – powiedział D. Paškevičius.

N. Grunskienė poinformowała, że prokuratura w ramach dochodzenia będzie starała się ustalić wszystkie możliwe informacje na temat dronów, które wtargnęły w litewską przestrzeń powietrzną.

„To pojedyncze przypadki, które naprawdę wymagają dużego wysiłku, ogromnej wiedzy i czasu” – powiedziała Prokurator Generalna.

Przedstawiciele wojska utrzymują wersję, że oba drony trafiły na Litwę w wyniku zakłócenia ich trajektorii przez ukraińskie środki walki elektronicznej, gdy Rosja wysyłała je w kierunku Ukrainy.

Funkcjonariusze podkreślają, że rozważane są także inne wersje.