Na miejscu garaży, przy ulicy Asanavičiūtės, powstanie nowy sklep „LIDL”

Do samorządu dotarły nowe propozycje projektów, w tym projekt sklepu niemieckiej sieci „LIDL". Co prawda, mówi się, że buduje go osoba prywatna, jednak rozwiązania architektoniczne budynku są typowe dla sklepów tej sieci. Nowy sklep powinien powstać przy ulicy Loretos Asanavičiūtės, w pobliżu zachodniej obwodnicy.