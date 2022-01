Na lotnisku w Wilnie rozpoczyna się testowanie litewskiego elektrycznego autobusu „Dancer”

Projekt ten zakłada przetestowanie autobusu w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych podczas przewozu pasażerów, dlatego też została podpisana trójstronna umowa pomiędzy firmą „Systemy elektrycznego transportu”,Lotniskiem w Wilnie a spółką obsługi naziemnej „Litcargus”.

„Pierwsze kroki podejmowane są na lotnisku w Wilnie, chociaż droga jest jeszcze daleka i nadal aktywnie poszukuje się sposobów na zachęcenie do zmian w transporcie zanieczyszczeń przez firmy zajmujące się obsługą naziemną. Już teraz obserwujemy w Europie szereg inicjatyw, takich jak elektryczne autobusy lotniskowe, elektryczne taksówki dla pasażerów przylatujących i odlatujących oraz wprowadzanie innych pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Autobus „Dancer” na lotnisku w Wilnie jest tego doskonałym przykładem. Tym bardziej cieszy, że ten autobus pasażerski jest produktem litewskiej firmy” – mówi Minister Transportu i Komunikacji Marius Skuodis.

Biorąc pod uwagę aspiracje zielonego kursu zatwierdzonego przez Unię Europejską oraz coraz ostrzejsze wymagania środowiskowe, litewskie lotniska również dążą do ograniczenia zanieczyszczeń, dlatego świadczenie usług obsługi naziemnej pojazdami elektrycznymi jest jedną z możliwości „zazieleniania” działalności.

„Cieszymy się, że możemy przyczynić się do realizacji aspiracji litewskiej spółki kapitałowej, która naszym zdaniem ma potencjał, by odnieść globalny sukces. Litewskie lotniska są uczestnikami inicjatywy Net Zero, co oznacza, że ​​szukamy sposobów na zmniejszenie ilości CO2 w naszej działalności za wszelką cenę i jestem przekonany, że przetestowanie takiego rozwiązania będzie dla nas krokiem do przodu w wybranym kierunku” — mówi Arnas Dūmanas, szef Departamentu Operacji i Infrastruktury Litewskich Lotnisk.

Linas Vaškys, szef firmy „Litcargus” zajmującej się konserwacją samolotów i obsługą naziemną pasażerów, również zwrócił uwagę na korzyści tego projektu:

„Takie projekty pozwalają nam zrozumieć, jak nowa generacja transportu może działać w rzeczywistych warunkach, jakie może przynieść korzyści, a także zobaczyć, co jeszcze warto poprawić. W końcu wyniki tego projektu posłużą do ulepszania kolejnych wynalazków, co jest bardzo ważne dla sektora lotniczego” – mówi L. Vaškys, dyrektor generalny „Litcargus”.

Według Alvydas Naujėkas dyrektora generalnego „Projekty wiatru”, wyniki eksploatacji autobusu „Dancer” na lotnisku w Wilnie zostaną wykorzystane do poprawy parametrów technologicznych i konstrukcji pojazdu.

„Lotnictwo jest zawsze o krok do przodu w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań transportowych. Stworzyliśmy najlżejszy autobus elektryczny na rynku, „Dancer”, i uczyliśmy się od mistrzów włókien kompozytowych, którzy pracowali w klastrze lotniczym „Airbus” w Niemczech. Dlatego współpraca przy testowaniu autobusu na terenie lotniska może dać pozytywne efekty w rozwoju nowych rozwiązań technologicznych nie tylko w zakresie transportu elektrycznego, ale także w lotnictwie” – mówi A. Naujėkas.

12-metrowy prototyp autobusu „Dancer” może przewozić jednocześnie prawie 90 pasażerów, ma 32. miejsca siedzące i 56 miejsc stojących, z których dwa można przekształcić w jedno miejsce dla wózków inwalidzkich. Nadwozie autobusu wykonane jest z materiału kompozytowego zawierającego przetworzony plastik PET. Ze względu na swoją wyjątkowo niską wagę, litewski autobus elektryczny wymaga mniej energii na podróż, dlatego jego zużycie energii wynosi średnio 0,72 kWh na kilometr.