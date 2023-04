Na Litwie zostanie zaktualizowana i rozbudowana sieć syren ostrzegawczych

„Syreny ostrzegawcze mają na celu objęcie zasięgiem całego terytorium kraju, a ich sieć jest stale rozbudowywana. (…) Została zawarta umowa na zakup 197 syren” – mówi Mindaugas Kanapickas, wicedyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

Celem syren i komunikatów ostrzegawczych jest zapewnienie, że w przypadku zagrożenia mieszkańcy na czas włączą swoje urządzenia i otrzymają wszystkie niezbędne informacje.

Obecnie sieć syren ostrzegawczych na Litwie liczy 937 syren. W tym tygodniu został przetestowany system ostrzegania i alarmowania ludności – według wstępnych danych, w jego trakcie uruchomiono 91% wszystkich zainstalowanych syren. 88 syren nie zadziałało z powodu awarii sprzętu lub przerw w dostawie prądu.

„Tym razem kontrola systemu ostrzegania przebiegała zupełnie inaczej, niż ubiegłym razem, ludzie reagowali aktywnie – powiedział M. Kanapickas – Specjaliści ds. Bezpieczeństwa cywilnego zarejestrowali wiele opinii. To pokazuje nasze zmienione podejście do ewentualnych zagrożeń i bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich oraz ogólnie do bezpieczeństwa cywilnego”.

Zdaniem wicedyrektora Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, testy systemu ostrzegania i alarmowania są przeprowadzane w celu ustalenia przyczyn ewentualnych zakłóceń w działaniu systemu, a także w celu zwrócenia uwagi mieszkańców na bezpieczeństwo, dlatego reakcja mieszkańców jest bardzo ważna.

Mieszkańców, którzy nie otrzymali wiadomości na telefony komórkowe lub nie słyszeli syren zachęcani są do wypełnienia ankiety: Užpildę anketą padėsite tobulinti Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą – Lietuvos pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms (lt72.lt). Zebrane dane pozwolą specjalistom na sprawniejsze wprowadzanie usprawnień.

Według departamentu, bardzo ważne jest również sprawdzenie ustawień telefonu komórkowego i ustawień swoich bliskich, ponieważ wiadomości ostrzegawcze otrzymają wyłącznie ci użytkownicy telefonów komórkowych, którzy uruchomili funkcję otrzymywania wiadomości ostrzegawczych.

Departamen podkreśla, że ​​na system ostrzegania ludności składają się nie tylko centralnie działające syreny, krótkie komunikaty ostrzegawcze na telefony komórkowe mieszkańców, ale także przekazywanie zaleceń w przypadku zagrożenia za pośrednictwem litewskiego radia i telewizji państwowej, innych regionalnych i lokalnych rozgłośni radiowych.