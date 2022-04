Na Litwie zarejestrowano 44,4 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy

W ostatnim dniu swój przyjazd do punktów rejestracji lub pododdziałów Departamentu Migracji zadeklarowało 614 osób, 334 niepełnoletnich i 87 dzieci poniżej szóstego roku życia.

Około 1/3 wszystkich przybywających Ukraińców, m.in. 14,3 tys. zarejestrowanych w Wileńskim Centrum Rejestracji, prawie 6,2 tys. – W Kowieńskim Centrum Rejestracji, Kłajpedzkim i Olickim Centrum Rejestracji 4,8 i 4,5 tys., w Centrum Rejestracji w Szawlach – prawie 2,3 tys.

4,9 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy to dzieci poniżej 6 roku życia, 13,5 tys. – od 6 do 18 lat. Prawie 2 tys. to osoby powyżej 65 roku życia.

Większość uchodźców ubiegała się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych. Większość z nich to kobiety i dzieci.

Według ONZ od wybuchu wojny na Ukrainie, ponad miesiąc temu, kraj opuściło ponad 4,5 mln. osób, ponad 7,1 mln. osób byli zmuszeni do opuszczenia swoich domów.