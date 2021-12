Na Litwie wykryto dwa pierwsze przypadki Omikrona

„Mamy dwa przypadki potwierdzone laboratoryjnie” – twierdzi wiceminister zdrowia.

Dodała, że są to przypadki importowe oraz że prawdopodobnie pochodzą z Czech. Według niej zidentyfikowano dwa przypadki z czterech zbadanych podejrzanych próbek, pochodzą one z okręgu wileńskiego.

„Jest to najbardziej zmutowana wersja wirusa, z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Ten wariant zawiera pewne zmiany, które widzieliśmy wcześniej w innych wariantach, ale nigdy nie było tych wszystkich kombinacji razem w jednym wirusie. Ma również nowe mutacje” – napisał Lawrence Young, wirusolog i profesor onkologii molekularnej w Warwick Medical School w Wielkiej Brytanii.

Omikron – nowy wariant koronawirusa B.1.1.529.