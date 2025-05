Na Litwie wchodzi w życie zakaz bezpłatnego rozdawania jednorazowych naczyń z plastiku

Celem wprowadzenia zakazu jest promowanie ekologicznej świadomości i odpowiedzialności konsumentów oraz ograniczenie użycia jednorazowych opakowań.

Branża gastronomiczna będzie musiała oferować alternatywę w postaci opakowań wielokrotnego użytku, jednorazowych opakowań bez plastiku lub klasycznych naczyń. Nawet papierowe kubki, które zazwyczaj posiadają warstwę plastiku, nie będą mogły być rozdawane za darmo.

Ponadto klienci kawiarni i restauracji będą mogli nabywać żywność i napoje w przyniesionych przez siebie opakowaniach.

Nowy zakaz będzie obowiązywać zarówno wewnątrz lokali, jak i na zewnątrz – w odległości do 40 metrów od punktu gastronomicznego.

Za nieprzestrzeganie nowych przepisów firmom grożą grzywny w wysokości od 1 do 3 tysięcy euro, a w przypadku powtórnych naruszeń – do 5 tysięcy euro. Pracownicy mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 30–60 euro, a ich przełożeni – grzywną od 100 do 200 euro.