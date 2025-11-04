Znad Wilii
  • Litwa
  • 4 listopada, 2025 8:00

Na Litwie w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano trzy poważne oszustwa internetowe

W ciągu ostatnich kilku dni na Litwie odnotowano trzy przypadki poważnych oszustw internetowych, w wyniku których mieszkańcy Wilna stracili łącznie ponad 10 tysięcy euro.

zw.lt/BNS
Na Litwie w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano trzy poważne oszustwa internetowe

fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Mężczyzna urodzony w 1985 roku stracił prawie 11 tysięcy euro, gdy skontaktowali się z nim nieznani ludzie, posługujący się językiem rosyjskim, którzy przedstawili się jako pracownicy firmy telekomunikacyjnej, banku i policji.

Inna ofiara, urodzona w 2004 roku, straciła ponad 15 tysięcy euro, po tym jak kliknęła w link oferujący dodatkową pracę na portalu społecznościowym „Facebook”.

Mężczyzna urodzony w 1976 roku stracił ponad 11 tysięcy euro, gdy pobrał link przesłany przez rzekomą firmę zajmującą się dostarczaniem przesyłek, a po kliknięciu w link wprowadził dane „Smart ID”.

Wszystkie przypadki zostały zgłoszone, a prokuratura wszczęła dochodzenia w sprawie oszustwa.

PODCASTY I GALERIE