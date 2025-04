Na Litwie w ciągu doby odnotowano dwa poważne przypadki oszustwa. Łączne straty wyniosły 98 tys. euro

Do funkcjonariuszy z Wilna około godziny 10:29 zgłosiła się kobieta urodzona w 1945 roku, która oświadczyła, że w okresie od 7 marca do 23 kwietnia, podczas rozmów na aplikacji „Telegram”, nieznane osoby w sposób oszukańczy wyłudziły od niej 42 tys. euro.

Inna kobieta, urodzona w 1954 roku, w sobotnie popołudnie zgłosiła się do policji w Kłajpedzie, twierdząc, że w okresie od 21 marca do 18 kwietnia, będąc w domu, zadzwonił do niej nieznajomy mężczyzna, który, podając się za funkcjonariusza policji, oszukał ją i wyłudził 56 tys. euro.

W obu przypadkach zostały rozpoczęte postępowania przygotowawcze w sprawie oszustwa.